Covid | la variante Delta si mimetizza | “Sintomi diversi e più lievi | sempre meglio fare il test”

(Di domenica 8 agosto 2021)piùe apparentemente non associabili al Coronavirus. Effetti esteriori, dunque, che alcuni potrebbero scambiare per un’allergia o un’altra malattia comune. Questo il risultato di un’analisi sulladel Sars-CoV-2 che arriva dagli Stati Uniti. Della possibile confusione suidaha parlato in questi giorni Joe Kanter, un ufficiale sanitario dello Stato della Louisiana. Si tratta di uno degli Stati americani del Sud dove è meno forte la presenza di vaccinati. E le autorità sanitarie sono preoccupate per l’aumento esponenziale ...

Ma anche chi è guarito dalall'estero.Delta, follia in Salento. 'Ragazzi nascondono la positività per restare in vacanza'. Lo conferma la Asl Come ottenerlo Nel Lazio bisogna ...APPROFONDIMENTI PUGLIADelta, follia in SalentoGallipoli, ragazze romane vaccinate e contagiate PUGLIA Gallipoli, gruppo di ragazze si contagia in vacanza RICCIONE Riccione, 12 ...Impennata dei contagi Covid in Salento dove risuona l'allarme per l'elevato numero di casi registrati a Gallipoli tra turisti e dipendenti di alcune attività di ristorazione. Non ...Pediatri Usa: nei bambini +85% casi in una settimana Negli Stati Uniti è inoltre allarme Covid-19 per i bambini. I casi causati dalla variante Delta tra i più piccoli stanno infatti montando come mai ...