Calciomercato Inter, per Dumfries si può chiudere a giorni (Di domenica 8 agosto 2021) La cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe sbloccare l’arrivo di Denzel Dumfries: l’olandese vuole solo l’Inter La cessione di Lukaku al Chelsea sbloccherà l’arrivo di Denzel Dumfries all’Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport per l’esterno olandese la volontà è quella di arrivare alle firme a breve, già entro la fine della settimana. Raiola è in pressing sul PSV che attende solo l’offerta e l’Inter punta ad avere il giocatore per una cifra tra i 12 e i 15 milioni. Dumfries ha già detto sì e non vede l’ora di raggiungere a Milano il suo connazionale de Vrij. Con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) La cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe sbloccare l’arrivo di Denzel: l’olandese vuole solo l’La cessione di Lukaku al Chelsea sbloccherà l’arrivo di Denzelall’. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport per l’esterno olandese la volontà è quella di arrivare alle firme a breve, già entro la fine della settimana. Raiola è in pressing sul PSV che attende solo l’offerta e l’punta ad avere il giocatore per una cifra tra i 12 e i 15 milioni.ha già detto sì e non vede l’ora di raggiungere a Milano il suo connazionale de Vrij. Con ...

