Bruscolotti su Insigne | Questa situazione sul rinnovo mi preoccupa | da ex capitano mi dispiace che non si trovi l' accordo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 agosto 2021) L'exdel Napoli, Beppe, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "suldimie non poco: si tratta pur sempre deldel Napoli. Dall'altra partetranquillità tra le parti mi rasserena. Da exdegli azzurri miche non si riesca a trovare unin tempi brevi. Spalletti? Lo scorso anno abbiamo avuto molti problemi ...