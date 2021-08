Ufficiale: Ekuban è un nuovo attaccante del Genoa (Di sabato 7 agosto 2021) Arriva l’ufficialità per Caleb Ekuban al Genoa. Un affare di cui vi avevamo parlato lo scorso 24 luglio e che oggi ha trovato il suo lieto fine. L’attaccante torna in Italia dopo l’esperienza con i turchi del Trabzonspor. Questa la nota del club ligure: “Visite completate, firma del contratto. Deposito della documentazione. Caleb Ekuban è un giocatore del Grifone. Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l’attaccante della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato al Genoa per tre stagioni. Vanta una partecipazione a una fase finale della ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Arriva l’ufficialità per Calebal. Un affare di cui vi avevamo parlato lo scorso 24 luglio e che oggi ha trovato il suo lieto fine. L’torna in Italia dopo l’esperienza con i turchi del Trabzonspor. Questa la nota del club ligure: “Visite completate, firma del contratto. Deposito della documentazione. Calebè un giocatore del Grifone. Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l’della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato alper tre stagioni. Vanta una partecipazione a una fase finale della ...

ClaudioBartol : #Genoa #calciomercato lunedì l’annuncio ufficiale del rinnovo di #Pandev, entro giovedì si punta all’annuncio di… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatogp: UFFICIALE #Ekuban è un nuovo attaccante del #Genoa. Arriva dal #Trabzonspor #calciomercatogp #calciomercato https://t… - Cucciolina96251 : RT @11contro11: UFFICIALE - Due colpi per il #Genoa, ecco Hernani ed Ekuban #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Transfer_____77 : ??Ufficiale: Ekuban al Genoa per 2.2 milioni di euro????? - 11contro11 : UFFICIALE - Due colpi per il #Genoa, ecco Hernani ed Ekuban #Calciomercato #SerieA #11contro11 -