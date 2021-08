Raid punitivo con mazze e bastoni: coppia di coniugi brutalmente aggredita in casa (Di sabato 7 agosto 2021) Uno scontro tra “bande”, un’aggressione che non è finita sul momento, ma che ha portato a un vero e proprio Raid punitivo nei confronti di una coppia di coniugi. E’ questo ciò che è accaduto a Civitavecchia. La presunta “lite” Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro volta dell’aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda. A segnalare l’accaduto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Civitavecchia sono stati alcuni vicini di casa della vittima che, sentendo dei forti rumori dal vicino appartamento, hanno pensato che vi fosse una lite in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Uno scontro tra “bande”, un’aggressione che non è finita sul momento, ma che ha portato a un vero e proprionei confronti di unadi. E’ questo ciò che è accaduto a Civitavecchia. La presunta “lite” Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro volta dell’aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda. A segnalare l’accaduto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Civitavecchia sono stati alcuni vicini didella vittima che, sentendo dei forti rumori dal vicino appartamento, hanno pensato che vi fosse una lite in ...

Ultime Notizie dalla rete : Raid punitivo Carceri, S.PP: "Necessario cambio politiche penitenziarie" La dichiarazione del segretario Di Giacomo. 'Il raid punitivo, perché di questo si è trattato, ad opera di detenuti di una sezione del carcere di Caltagirone che hanno malmenato altri reclusi, dopo essersi impossessati delle chiavi delle celle, è l'...

Rubano la chiave ad un agente e picchiano per vendetta altri detenuti CALTAGIRONE. Si è trattato di un vero e proprio raid punitivo. Tre detenuti di una sezione del carcere di Caltagirone hanno picchiato altrettanti reclusi dopo essersi riusciti a chiudersi in una sezione del penitenziario del Catanese. Due di loro ...

Raid punitivo con mazze da baseball e machete ai danni di una coppia RomaToday Raid punitivo ai danni di una coppia: un arresto e cinque denunce Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro volta dell’aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda. A segnalare l’accaduto alla Centrale Ope ...

Raid punitivo con mazze da baseball e machete ai danni di una coppia Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi dell’aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda rivale. Alla base dello sgarro una questione di droga.

