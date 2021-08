Pagelle Betis-Roma 5-2 | voti | tabellino e gol amichevole 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 7 agosto 2021) Ile lediSiviglia-, incontroricco di emozioni e per certi versi folle. Oltre lo spettacolare risultato di 5-2, tre espulsioni giallorosse hanno caratterizzato l’incontro. Dopo la rete di dubbia validità di Moreno, infatti, caratterizzata da un evidente fallo di mano non sanzionato, in serie Pellegrini, Mourinho, Mancini e Karsdorp sono stati espulsi a distanza di pochi minuti.addirittura in 8 uomini per la parte finale dell’incontro e sconfitta definibile come ‘dignitosa’, considerando la potenziale evoluzione e il nervosismo inevitabile. Per ...