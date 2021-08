Maurizio Pollini: Schumann e Chopin (Di sabato 7 agosto 2021) di Olga Chieffi La grande attenzione prestata agli aspetti formali dei brani suonati e la scrupolosa fedeltà alla pagina che si accinge a suonare, volta ad offrire al pubblico la musica nella sua forma più pura, nella sua “verità”, fa di Maurizio Pollini, uno dei più carismatici “sacerdoti” del pianoforte, il cui nome evoca una carriera impareggiabile, una storia di uomo e d’artista, applaudita da diverse generazioni. Il suo repertorio, che si estende da Bach ai contemporanei, testimonia la profonda conoscenza della musica di ogni tempo. Se nel 2020 l’Auditorium Oscar Niemeyer ha visto il debutto a Ravello di Riccardo Muti e Cecilia Bartoli, quest’anno ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 agosto 2021) di Olga Chieffi La grande attenzione prestata agli aspetti formali dei brani suonati e la scrupolosa fedeltà alla pagina che si accinge a suonare, volta ad offrire al pubblico la musica nella sua forma più pura, nella sua “verità”, fa di, uno dei più carismatici “sacerdoti” del pianoforte, il cui nome evoca una carriera impareggiabile, una storia di uomo e d’artista, applaudita da diverse generazioni. Il suo repertorio, che si estende da Bach ai contemporanei, testimonia la profonda conoscenza della musica di ogni tempo. Se nel 2020 l’Auditorium Oscar Niemeyer ha visto il debutto a Ravello di Riccardo Muti e Cecilia Bartoli, quest’anno ...

Advertising

ClassiqueLive : #Beethoven : Sonate pour piano n°18 'La Chasse' : Finale - Maurizio Pollini .#RadioClassique - KDFCPlaylist : Piano Sonata #18 'The Hunt' in Eb Op.31 #3 by Ludwig van Beethoven / Maurizio Pollini, piano / DG 002235102 - _PuntoZip_ : All’Auditorium Oscar Niemeyer la prima volta a Ravello di Maurizio Pollini - glooit : La magia di Maurizio Pollini tra Schumann e Chopin: il programma del pianista al Ravello festival leggi su Gloo… - zazoomblog : All’Auditorium Oscar Niemeyer per la prima volta Maurizio Pollini ospite a Ravello - #All’Auditorium #Oscar… -