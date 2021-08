Marc Marquez: «Io e Vale non ci amiamo, ma riconosco che quello che ha fatto è da leggenda» (Di sabato 7 agosto 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Marc Marquez. Non è mai stato un grande amico di Valentino Rossi, ma anche adesso che il Dottore ha annunciato il suo ritiro, ne riconosce la grandezza. «Pensavo che avrebbe continuato. Ho letto chi diceva che non doveva finire così, ma la carriera di uno sportivo va giudicata per tutto l’arco di tempo. Sono venticinque anni e quello che ha fatto per il motociclismo è da leggenda. Ha fatto qualcosa prerogativa di pochi piloti: vincere, portare tanta gente in pista. È molto bello». Continua: «C’è stato Pelè, poi Maradona, Messi, non è che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) La Gazzetta dello Sport intervista. Non è mai stato un grande amico dintino Rossi, ma anche adesso che il Dottore ha annunciato il suo ritiro, ne riconosce la grandezza. «Pensavo che avrebbe continuato. Ho letto chi diceva che non doveva finire così, ma la carriera di uno sportivo va giudicata per tutto l’arco di tempo. Sono venticinque anni eche haper il motociclismo è da. Haqualcosa prerogativa di pochi piloti: vincere, portare tanta gente in pista. È molto bello». Continua: «C’è stato Pelè, poi Maradona, Messi, non è che ...

