L'Udinese batte l'Empoli 1 - 0 grazie all'autogol di Viti al 44' (Di sabato 7 agosto 2021) ABANO TERME - L' Udinese , nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia contro l' Ascoli , previsto per venerdì 13 agosto alle 20,45 alla Dacia Arena, batte 1 - 0 l' Empoli (che se la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) ABANO TERME - L', nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia contro l' Ascoli , previsto per venerdì 13 agosto alle 20,45 alla Dacia Arena,1 - 0 l'(che se la ...

Advertising

OdeonZ__ : L’Atalanta batte il Pordenone. Sorride il Venezia. K.o. per Cagliari, Genoa e Udinese - ilcirotano : L’Atalanta batte il Pordenone. K.o. per Cagliari, Genoa e Udinese. Ora in campo il Venezia - -