LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo vince il ripescaggio, ora finalina per il bronzo! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Abraham Conyedo ai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale Conyedo 12.12 Una piccola interruzione, poi torneremo per raccontarvi tutte le finali della Lotta! A fra poco con OA Sport! 12.10 ABRAHAM Conyedo VA A GIOCARSI IL bronzo! Vittoria per 4-2 contro Jordan Steen, ora l’azzurro si giocherà il bronzo contro il turco Suleyman Karadeniz! 12.09 Arriva il challenge: APPROVATO! Non più 4 punti, ma due al canadese! Ora bisogna difendersi per questi 12 secondi! 12.07 Quattro punti per Steen a dodici secondi dalla fine! ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAbrahamai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale12.12 Una piccola interruzione, poi torneremo per raccontarvi tutte le finali della! A fra poco con OA Sport! 12.10 ABRAHAMVA A GIOCARSI ILVittoria per 4-2 contro Jordan Steen, ora l’azzurro si giocherà il bronzo contro il turco Suleyman Karadeniz! 12.09 Arriva il challenge: APPROVATO! Non più 4 punti, ma due al canadese! Ora bisogna difendersi per questi 12 secondi! 12.07 Quattro punti per Steen a dodici secondi dalla fine! ...

