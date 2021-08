Lecce, tenta di uccidere sua figlia, nata da poco. Non riesce e se ne va, lasciandola all’aperto (Di sabato 7 agosto 2021) Lecce. Arrestata dai carabinieri una donna per aver tentato di uccidere la figlia subito dopo il parto. Fallendo nel suo intento, la abbandona in giardino, la piccola in ipotermia. Nelle prime ore della mattina a Lecce, precisamente in un comune del sud del Salento, una donna di 34 anni ha dato alla luce in casa, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 7 agosto 2021). Arrestata dai carabinieri una donna per averto dilasubito dopo il parto. Fallendo nel suo intento, la abbandona in giardino, la piccola in ipotermia. Nelle prime ore della mattina a, precisamente in un comune del sud del Salento, una donna di 34 anni ha dato alla luce in casa, L'articolo proviene da Leggilo.org.

