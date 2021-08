La prescrizione non è quello che vi raccontano (Di sabato 7 agosto 2021) La riforma del processo penale predisposta dalla ministra Marta Cartabia si avvia ad un rapido percorso di approvazione parlamentare, favorito anche da spinte indirette dell’Unione Europea. La sua gestazione è stata assai travagliata, soprattutto per le contrapposizioni che si sono sviluppate attorno all’istituto della prescrizione del reato. La ferocia della battaglia politica ha nuociuto al dibattito, distorcendo la comprensione degli autentici cardini tecnico-giuridici di questa delicata normativa e, soprattutto, dei suoi spazi di miglioramento. Ne sono derivati significativi equivoci concettuali, che il testo attualmente in discussione presso le Camere tenta di ... Leggi su formiche (Di sabato 7 agosto 2021) La riforma del processo penale predisposta dalla ministra Marta Cartabia si avvia ad un rapido percorso di approvazione parlamentare, favorito anche da spinte indirette dell’Unione Europea. La sua gestazione è stata assai travagliata, soprattutto per le contrapposizioni che si sono sviluppate attorno all’istituto delladel reato. La ferocia della battaglia politica ha nuociuto al dibattito, distorcendo la comprensione degli autentici cardini tecnico-giuridici di questa delicata normativa e, soprattutto, dei suoi spazi di miglioramento. Ne sono derivati significativi equivoci concettuali, che il testo attualmente in discussione presso le Camere tenta di ...

