Juve e Sassuolo avanti a oltranza per Locatelli: cosa blocca il trasferimento? (Di sabato 7 agosto 2021) Prosegue a distanza di giorni la trattativa tra bianconeri ed emiliani per il classe '98: la situazione. Leggi su 90min (Di sabato 7 agosto 2021) Prosegue a distanza di giorni la trattativa tra bianconeri ed emiliani per il classe '98: la situazione.

Advertising

romeoagresti : Definito #KaioJorge, la #Juve ora vuole chiudere per #Locatelli. E il #Sassuolo inizia a ragionare su una valutazio… - romeoagresti : ?? Il contatto di oggi tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli non ha ancora portato all’accordo. Proseguiranno i con… - ZZiliani : Ricapitolando: la #Juve prende #Romero dal Genoa per 26 e lo vende a 18 all’#Atalanta (che ora lo rivenderà per min… - F1N1no : @AmarioAm @Riccardo_Man @andfavara @utzi_26 Perché Locatelli se non va alla Juve adesso resta a Sassuolo. L'anno pr… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Locatelli-Juve, situazione di stallo. Le piste inglesi sono da considerarsi già archiviate, il suo futuro sarà un… -