Incendi in Bolivia, da inizio anno in fumo 147mila ettari di boschi

Gli incendi boschivi in Bolivia quest'anno hanno distrutto più di 147mila ettari nel dipartimento orientale di Santa Cruz. Gli incendi sono stati aggravati dalla diffusa deforestazione volta all'...

