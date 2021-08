Il Paradiso delle signore 6 | Stefania scopre la verità su sua madre?

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 7 agosto 2021) Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione de Iled i fan non vedono l'ora di sapere che cosa accadrà negli episodi della sesta stagione che prenderà il via a settembre. Unastory-line rimaste in sospeso e che ha appassionato maggiormente il pubblico è quella legata alla vera identità di Gloria Moreau e a, la quale non sa ancora chi è davvero la capocomessa. Gli appassionati della fiction daily di Rai Uno non fanno altro che chiedersi se la Venere scoprirà che la donna a cui si è tanto legata è sua. Il...