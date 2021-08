Il Mattino da Castel di Sangro live: Claudia Mercurio tra i tifosi azzurri (Di sabato 7 agosto 2021) Torna l'appuntamento quotidiano con Il Mattino da Castel di Sangro nel ritiro abruzzese del Napoli. Anche questa mattina Claudia Mercurio sentirà il polso dei tifosi azzurri dopo... Leggi su ilmattino (Di sabato 7 agosto 2021) Torna l'appuntamento quotidiano con Ildadinel ritiro abruzzese del Napoli. Anche questa mattina Claudiasentirà il polso deidopo...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo - apetrazzuolo : IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo -