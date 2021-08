Francia, oltre 200mila persone in piazza contro il green pass (Video) (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – E’ un sabato infuocato in Francia. oltre 200mila persone in piazza contro il “pass sanitaire”, l’equivalente del certificato verde (green pass) introdotto in Italia proprio sulla falsa riga di quello voluto dal presidente francese Emmanuel Macron. I cittadini transalpini che si oppongono da settimane a questa misura, protestano adesso anche contro l’obbligo del vaccino per i badanti. Tutte imposizioni introdotte dal governo e poi confermate giovedì scorso dal Consiglio costituzionale. Manifestazioni odierne ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – E’ un sabato infuocato ininil “sanitaire”, l’equivalente del certificato verde () introdotto in Italia proprio sulla falsa riga di quello voluto dal presidente francese Emmanuel Macron. I cittadini transalpini che si oppongono da settimane a questa misura, protestano adesso anchel’obbligo del vaccino per i badanti. Tutte imposizioni introdotte dal governo e poi confermate giovedì scorso dal Consiglio costituzionale. Manifestazioni odierne ...

