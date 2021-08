Flachi | “Dispiace molto per i tifosi | ormai non sanno chi individuare come idolo”

Advertising

tuttonapoli : Flachi: “Insigne? Dispiace per i tifosi, ormai in questo calcio non sanno in chi riconoscersi' -

Ultime Notizie dalla rete : Flachi Dispiace

Tutto Napoli

Dall'Azzurro al Viola, il caos Fiorentina partito da Gennaro Gattuso: 'Miperché aveva la ... E proprio su 'i suoi tempi' Francescoha qualcosa da dire: 'Con i capelli platinati non si ...... poi, è successo davvero - queste le parole di, Ho saputo che Mendes, il procuratore di Rino, ha dato delle indicazioni su alcuni calciatori che la Fiorentina avrebbe dovuto comprare....Francesco Flachi su Insigne: “Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno in chi riconoscersi”. L’ex bandiera di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia ed ...Francesco Flachi, ex attaccante tra le altre della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Insigne? Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno in chi riconoscersi e chi individuare come ...