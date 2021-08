"Fine settembre, già preso un notaio". Dago-bomba, "ecco il futuro politico di Salvini e Berlusconi" (Di sabato 7 agosto 2021) “A Fine settembre, preso un notaio, la Lega firmerà un accordo per la federazione con Forza Italia che prevede Silvio Berlusconi presidente e Matteo Salvini segretario”. È l'indiscrezione lanciata da Dagospia, secondo cui sarebbe ormai tutto pronto per mettere nero su bianco la federazione tra i due principali partiti di centrodestra che attualmente sostengono il governo di Mario Draghi. E i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni come si inseriscono in questo scenario? “Non è un mistero che il Cavaliere e il Capitano - si legge su Dagospia - sarebbero ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Aun, la Lega firmerà un accordo per la federazione con Forza Italia che prevede Silviopresidente e Matteosegretario”. È l'indiscrezione lanciata daspia, secondo cui sarebbe ormai tutto pronto per mettere nero su bianco la federazione tra i due principali partiti di centrodestra che attualmente sostengono il governo di Mario Draghi. E i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni come si inseriscono in questo scenario? “Non è un mistero che il Cavaliere e il Capitano - si legge suspia - sarebbero ben ...

