Eleonora Daniele, la gioia di essere mamma: torna in forma, ma pensa al bis (Di sabato 7 agosto 2021) Madre premurosa e professionista seria e apprezzata, Eleonora Daniele, a un anno dalla nascita della sua primogenita Carlotta, appare più felice e in forma che mai. Fin dall’annuncio della sua gravidanza, ha condiviso con i fan le sue sensazioni e i suoi stati d’animo e ha raccontato dettagli della sua vita da mamma, che le piace veramente tanto e che, insegna, non ha limiti d’età. Da quando, nel maggio del 2020, Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta, la sua vita è cambiata. La conduttrice, a più riprese, ha dichiarato di star vivendo con grande ... Leggi su dilei (Di sabato 7 agosto 2021) Madre premurosa e professionista seria e apprezzata,, a un anno dalla nascita della sua primogenita Carlotta, appare più felice e inche mai. Fin dall’annuncio della sua gravidanza, ha condiviso con i fan le sue sensazioni e i suoi stati d’animo e ha raccontato dettagli della sua vita da, che le piace veramente tanto e che, insegna, non ha limiti d’età. Da quando, nel maggio del 2020,è diventatadi Carlotta, la sua vita è cambiata. La conduttrice, a più riprese, ha dichiarato di star vivendo con grande ...

