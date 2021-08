Due uomini fuggono a bordo di un’auto e scoppia l’incendio, il secondo in 6 ore (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora incendiari in azione lungo via Regione Siciliana, a Monreale. Il secondo incendio nel giro di poche ore è scoppiato lungo la Panoramica. Questa volta però i residenti si sono accorti subito della presenza delle fiamme e hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Le squadre antincendio sono riuscite in tempo ad estinguere le fiamme. Sul posto una squadra della Forestale e l’associazione di Protezione Civile monrealese Overland. Questa notte ben tre sono stati i punti di fuoco, frutto di un vero e proprio piano criminale di gente senza scrupoli. Tanta paura per i residenti delle vicine villette. Alcuni residenti ci hanno fatto sapere di aver ... Leggi su monrealelive (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora incendiari in azione lungo via Regione Siciliana, a Monreale. Ilincendio nel giro di poche ore èto lungo la Panoramica. Questa volta però i residenti si sono accorti subito della presenza delle fiamme e hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Le squadre antincendio sono riuscite in tempo ad estinguere le fiamme. Sul posto una squadra della Forestale e l’associazione di Protezione Civile monrealese Overland. Questa notte ben tre sono stati i punti di fuoco, frutto di un vero e proprio piano criminale di gente senza scrupoli. Tanta paura per i residenti delle vicine villette. Alcuni residenti ci hanno fatto sapere di aver ...

