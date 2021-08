"Di nulla...". La risposta di Chiellini che fa "impazzire" gli inglesi (Di sabato 7 agosto 2021) "Fino alla fine, grazie Giorgio", il simpatico post di Tortu in riferimento al meme circolato sui social con Chiellini che trattiene la maglia dell'inglese avversario del velocista azzurra nell'ultima batteria della staffetta 4x100. "Non c'è di che" la risposta Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) "Fino alla fine, grazie Giorgio", il simpatico post di Tortu in riferimento al meme circolato sui social conche trattiene la maglia dell'inglese avversario del velocista azzurra nell'ultima batteria della staffetta 4x100. "Non c'è di che" la

Advertising

Marzius821 : @Brontosaura Qui nulla. Solo call center con risposta automatica. Dal sito mandato 3 mail e nessuno mi caga. - a_velha_senhora : @contropensiero1 @TSarsano @andreapezzi tanto non capite nulla di quello che scrivete (e diffondete falsità) quindi… - chevuoichesiaa : ho trovato un thread su da quali fumetti marvel iniziare a leggerli perché ne avevo preso uno e semplicemente non h… - La_Ri71 : @domenicogifuni @OsservaMy A volte non si ricambia il segui perchè l’altro profilo non ha nulla in comune con noi,… - LKSilvia : @MikeOpOp @Palazzo_Chigi Per rispondere alla sua domanda 'sa cosa succede se non facciamo nulla?' Risposta: tornere… -