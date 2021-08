Del Genio: “Questione pay per view, il Napoli non va difeso. Si prendono in giro i tifosi” (Di sabato 7 agosto 2021) Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli parla della Questione delle partite in pay per view del Napoli. Nei giorni scorsi si è provato a spiegare il perché il Napoli decide di far pagare le amichevoli in tv, ma comunque il malcontento dei tifosi resta sempre molto alto. Del Genio prende una posizione netta sulla Questione pay per view del Napoli e dice: “I temi vanno trattati seriamente e quindi non bisogna prendere in giro la gente. Sulla Questione delle partite a ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 agosto 2021) Paolo Dela Radio Kiss Kissparla delladelle partite in pay perdel. Nei giorni scorsi si è provato a spiegare il perché ildecide di far pagare le amichevoli in tv, ma comunque il malcontento deiresta sempre molto alto. Delprende una posizione netta sullapay perdele dice: “I temi vanno trattati seriamente e quindi non bisogna prendere inla gente. Sulladelle partite a ...

Advertising

ZZiliani : Davanti alla spaventosa implosione del #Barcellona (e immaginate la #Juve se #Exor non avesse fatto 700 milioni di… - PitSam7 : Ammiro molto Paolo Del Genio che non le manda a dire anche a suoi colleghi di radio quando si sfiora il ridicolo ne… - zuppe08 : @Antonel42920114 Che genio. Ma riusciranno quelli del social bar a dire merda anche di lui e andrà anche virale. - genio_ita : RT @MaxMangione: Le parole più belle del mondo: GREAT BRITAINNNNOOOOO ITALY!!! #4x100m #gold #GiochiOlimpici - tuttonapoli : Del Genio: 'Difendendo il Napoli sulla questione pay per view si prende in giro la gente' -