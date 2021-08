Covid oggi Puglia, 360 contagi e un morto: bollettino 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 360 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.440 tamponi nella Regione per un totale di 2.978.308 test da inizio pandemia. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: 63 a Bari, 45 in quella di Brindisi, 58 a Bat, 30 a Foggia, 118 a Lecce, 38 in provincia di Taranto e 5 casi di residenti fuori Regione, oltre a 3 casi di residenza non nota. In Puglia sono 3260 i casi attualmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 360 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, sabato 7. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.440 tamponi nella Regione per un totale di 2.978.308 test da inizio pandemia. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: 63 a Bari, 45 in quella di Brindisi, 58 a Bat, 30 a Fa, 118 a Lecce, 38 in provincia di Taranto e 5 casi di residenti fuori Regione, oltre a 3 casi di residenza non nota. Insono 3260 i casi attualmente ...

