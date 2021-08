Covid, in Lombardia un decesso e 756 nuovi positivi: 43 a Bergamo (Di sabato 7 agosto 2021) Milano. Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive e salgono ancora i degenti nei reparti di area medica (+11). A fronte di 47.650 tamponi effettuati, sono 756 i nuovi positivi. Uno solo il decesso registrato nella giornata odierna, con il totale delle vittime che sale a 33.837 dall’inizio della pandemia. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 47.650, totale complessivo: 12.785.883 – i nuovi casi positivi: 756 – in terapia intensiva: 35 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 259 (-6) – i decessi totale complessivo: 33.837 (+1) I nuovi casi per provincia: – Milano: 203; – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 agosto 2021) Milano. Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive e salgono ancora i degenti nei reparti di area medica (+11). A fronte di 47.650 tamponi effettuati, sono 756 i. Uno solo ilregistrato nella giornata odierna, con il totale delle vittime che sale a 33.837 dall’inizio della pandemia. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 47.650, totale complessivo: 12.785.883 – icasi: 756 – in terapia intensiva: 35 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 259 (-6) – i decessi totale complessivo: 33.837 (+1) Icasi per provincia: – Milano: 203; – ...

