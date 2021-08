Coppa Italia, oggi si conclude il turno preliminare (Di domenica 8 agosto 2021) La Coppa Italia inizia ad entrare nel vivo con l’ingresso delle squadre di Serie A il week-end di Ferragosto. Si conclude oggi il turno preliminare con le squadre di Serie C e le neopromosse in Serie B. Dopo il successo del Catanzaro ai rigori sul Como altre tre partite completeranno il quadro del primo turno di Coppa Italia. Questo il programma: SABATO 7 AGOSTO Como-Catanzaro 2-2 (vittoria Catanzaro ai rigori) DOMENICA 8 AGOSTO Ternana-Avellino ore 18.30 Perugia-Sudtirol ore 19.00 Padova-Alessandria ore 20.30 Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Lainizia ad entrare nel vivo con l’ingresso delle squadre di Serie A il week-end di Ferragosto. Siilcon le squadre di Serie C e le neopromosse in Serie B. Dopo il successo del Catanzaro ai rigori sul Como altre tre partite completeranno il quadro del primodi. Questo il programma: SABATO 7 AGOSTO Como-Catanzaro 2-2 (vittoria Catanzaro ai rigori) DOMENICA 8 AGOSTO Ternana-Avellino ore 18.30 Perugia-Sudtirol ore 19.00 Padova-Alessandria ore 20.30 Foto: Logo ...

