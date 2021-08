Can Yaman non sarà più Sandokan? Spunta la voce del litigio con Luca Argentero (Di sabato 7 agosto 2021) In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Sandokan, il remake della fortunata fiction con Kabir Bedi che era in programma in estate con le prime riprese. Al momento sembrerebbe tutto fermo e ci sarebbe più di un problema. Stando alle voci del web, i due attori scelti per portare avanti la fiction non sarebbero in ottimi rapporti. Stiamo parlando naturalmente di Can Yaman e Luca Argentero, i quali non si sarebbero neanche salutati in una recente cena di lavoro. Sandokan: lite tra Can Yaman e Luca Argentero? Questa estate doveva essere il periodo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 agosto 2021) In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto, il remake della fortunata fiction con Kabir Bedi che era in programma in estate con le prime riprese. Al momento sembrerebbe tutto fermo e ci sarebbe più di un problema. Stando alle voci del web, i due attori scelti per portare avanti la fiction non sarebbero in ottimi rapporti. Stiamo parlando naturalmente di Can, i quali non si sarebbero neanche salutati in una recente cena di lavoro.: lite tra Can? Questa estate doveva essere il periodo ...

