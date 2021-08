Calciomercato Juventus | cessione a sorpresa | assalto dalla Spagna

(Di sabato 7 agosto 2021), la situazione attuale di mercato In casasono giorni di grande fermento; l’inizio della nuova stagione di Serie A è alle porte ed il tecnico Massimiliano Allegri è in attesa di rinforzi importanti, che possano completare una squadra di per sé competitiva e con grandi ambizioni. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Kaio Jorge dal Santos, che completerà il reparto d’attacco formato da Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata, il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini starebbe lavorando su più fronti. LEGGI ANCHE:, l’addio di Messi favorisce il ...

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus

Ieri i bergamaschi hanno annunciato l'acquisto di Merih Demiral (23) dalla Juventus, approdato alla corte di Gasperini con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione complessiva ... I numeri di Dybala con la Juventus Al momento Dybala, arrivato a Torino dal Palermo nel 2015, è il terzo giocatore più pagato nella rosa della Juventus dopo Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. In ... A sorpresa il presidente del Real ha raggiunto la Catalogna dove domani si giocherà il trofeo Gamper tra Barça e Juve. L'occasione per un incontro? Inter, in un'intervista concessa in esclusiva a Sportweek, Diego Milito ha parlato della corsa scudetto e della Roma targata Josè Mourinho.