Brasile in festa: l'oro è suo, battuta la Spagna 2 - 1 dopo i supplementari (Di sabato 7 agosto 2021) A Yokohama l'oro lo vince il Brasile che supera ai supplementari la Spagna per 2 - 1 e conquista la seconda medaglia d'oro olimpica della sua storia, dopo quella vinta in casa 5 anni fa ai danni della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) A Yokohama l'oro lo vince ilche supera ailaper 2 - 1 e conquista la seconda medaglia d'oro olimpica della sua storia,quella vinta in casa 5 anni fa ai danni della ...

Dopo l’1-1 dei regolamentari, decide Malcom al 108’ A Yokohama l’oro lo vince il Brasile che supera ai supplementari la Spagna per 2-1 e conquista la seconda medaglia d’oro olimpica della sua storia, dopo quella vinta in casa 5 anni fa ai danni della G ...

