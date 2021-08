Atalanta, in programma l’incontro con il Chelsea per Abraham: due insidie (Di sabato 7 agosto 2021) Atalanta, in programma l’incontro con il Chelsea per Abraham: fissato il prezzo del cartellino, ma si fanno largo due insidie In programma un incontro tra Atalanta e Chelsea per discutere dell’eventuale approdo in Serie A di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime 48 ore i due club si incontreranno per mettere in piedi la trattativa. Sarebbero due le insidie per la Dea. Sull’attaccante dei Blues ci sono infatti anche Arsenal e West Ham, intenzionate a fare un tentativo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021), incon ilper: fissato il prezzo del cartellino, ma si fanno largo dueInun incontro traper discutere dell’eventuale approdo in Serie A di Tammy. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime 48 ore i due club si incontreranno per mettere in piedi la trattativa. Sarebbero due leper la Dea. Sull’attaccante dei Blues ci sono infatti anche Arsenal e West Ham, intenzionate a fare un tentativo ...

Advertising

enrick81 : @misterf_tweets @famigliasimpson @AgoCannella @Federic01996 @Tvottiano @BALDINIPAOLA @OltreTv @napoliforever89… - FantaMasterApp : 'Serie A, le amichevoli di oggi: l’Atalanta vola a Londra, test spagnolo per la Roma' - sportli26181512 : Amichevoli Serie A, il programma delle partite di oggi: Tra le protagoniste di giornata anche Atalanta, Lazio e Rom… - LaPalitos8 : @FBiasin L Atalanta programma incontro per abraham e auesto continua a dire L unica offerta è quella di 100 mln ,sveglia Fabrizio - sportli26181512 : Atalanta, Demiral già in campo nel dopo Romero?: Demiral non si allena con la Juve, programma visite mediche...… -