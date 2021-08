Albania | presidente Meta | “30 anni fa sbarco Vlora | Italia speranza per tutti noi”

(Di sabato 7 agosto 2021) “La fine di un’epoca”, il ”simbolo della sofferenza di un popolo”, ma anche ”laper un futuro migliore in un Paese come l’” che ”è stata la finestra dellapergli albanesi nel corso dei decenni bui del regime comunista”. Così ildella Repubblica albanese Ilirricorda, in esclusiva all’Adnkronos, ”l’evento di grande portata storica per l’emigrazione albanese” che ha rappresentato ”l’arrivo a Bari della nave, l’8 agosto 1991”. Sono passati trent’, e l’arrivo di quei 20mila albanesi giunti nel porto di ...

Advertising

Ade20903031 : @Marilen97832318 @RFeragalli Anche il Presidente Draghi lo critico aspramente. Se legge i post sul mio profilo trov… - myo75ho : @JimmyMcGill70 @Tritti001 Io mi ricordo un film in cui il presidente Usa fingeva di dichiarare guerra all'Albania p… -

Ultime Notizie dalla rete : Albania presidente

Adnkronos

...Roma e Tirana" "Le televisioni italiane mandavano inimmagini di una Italia ricca, alla vigilia di una stagione di vacanze che stimolava la fantasia di un Paese del benessere. Il...A salutare i ciclisti anche Paolo Pisani e Lisa Morandi,e coordinatrice di Hesperia bimbi onlus, i cui volontari il prossimo ottobre partiranno per una nuova missione in. L'..."La fine di un'epoca'', il ''simbolo della sofferenza di un popolo'', ma anche ''la speranza per un futuro migliore in un Paese come l'Italia'' che ''è stata la finestra della speranza per tutti gli a ..."Le televisioni italiane mandavano in Albania immagini di una Italia ricca, alla vigilia di una stagione di vacanze che stimolava la fantasia di un Paese del benessere. Il Presidente del Consiglio con ...