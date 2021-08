Vasco Rossi in ospedale “mi dispiace ma per qualche giorno niente…” (Di venerdì 6 agosto 2021) Piccolo incidente per uno dei cantanti più amati del nostro paese, Vasco Rossi. Scopriamo insieme cosa è successo e come sta. Il primo concerto di Vasco sarà nella città di Trento a maggio del 2022Vasco Rossi è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Tutte le sue canzoni hanno un successo enorme. Come tutti i suoi colleghi, anche il mitico Vaso ha dovuto rinviare i suoi concerti a causa della pandemia. La prima data del nuovo tour del rocker più famoso sarà Trento, a maggio dell’anno pRossimo. Vasco canterà anche nelle città più famose, come ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Piccolo incidente per uno dei cantanti più amati del nostro paese,. Scopriamo insieme cosa è successo e come sta. Il primo concerto disarà nella città di Trento a maggio del 2022è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Tutte le sue canzoni hanno un successo enorme. Come tutti i suoi colleghi, anche il mitico Vaso ha dovuto rinviare i suoi concerti a causa della pandemia. La prima data del nuovo tour del rocker più famoso sarà Trento, a maggio dell’anno pmo.canterà anche nelle città più famose, come ...

