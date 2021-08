Trasporto pubblico locale, Giovannini: “A settembre ci sarà gestione adeguata ai bisogni, molte persone ancora in smart working” (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella conferenza stampa post consiglio dei ministri, Enrico Giovannini risponde alle domande sul problema del Trasporto locale, vera incognita in vista della ripresa di settembre: “Il tasso di riempimento dei treni in zona bianca, dell’80%, resterà tale anche in zona gialla – ha detto il ministro -. Sulla base dei dati che abbiamo chiesto a Istat di raccogliere, emerge chiaramente come ci sia una quota significativa di lavoratori che pensa che continuerà a fare smart working e rallenterà e ridurrà il peso complessivo sui trasporti pubblici locali. Infine è stato chiesto agli occupati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella conferenza stampa post consiglio dei ministri, Enricorisponde alle domande sul problema del, vera incognita in vista della ripresa di: “Il tasso di riempimento dei treni in zona bianca, dell’80%, resterà tale anche in zona gialla – ha detto il ministro -. Sulla base dei dati che abbiamo chiesto a Istat di raccogliere, emerge chiaramente come ci sia una quota significativa di lavoratori che pensa che continuerà a faree rallenterà e ridurrà il peso complessivo sui trasporti pubblici locali. Infine è stato chiesto agli occupati e ...

