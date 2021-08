Traffico Roma del 06-08-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si rallenta sulla A1-napoli con code a tratti tra lo svincolo per La A24-teramo e Valmontone verso Napoli sul grande raccordo anulare Code in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina Al momento la circolazione in città però è resa difficile da una serie di incidenti su via Cristoforo Colombo all’incrocio con via di Acilia dove ilè rallentato a Montesacro per un altro sinistro segnalato dalla polizia locale su viale Val Padana in prossimità di via Val di Chienti lungo via di Torrevecchia è ancora tu viale di Tor di Quinto all’incrocio con via del Foro ...