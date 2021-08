Sono 104 i nuovi positivi registrati venerdì 6 agosto in FVG (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.921 tamponi molecolari Sono stati rilevati 89 nuovi contagi – di cui 6 migranti nel territorio di Trieste e uno in quello di Pordenone – con una percentuale di positività dell’1,81%. Sono inoltre 1.024 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 15 casi (1,46%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 55 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna si registra 1 decesso; due persone Sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.921 tamponi molecolaristati rilevati 89contagi – di cui 6 migranti nel territorio di Trieste e uno in quello di Pordenone – con una percentuale dità dell’1,81%.inoltre 1.024 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 15 casi (1,46%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 55 per cento deicontagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna si registra 1 decesso; due personericoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri ...

