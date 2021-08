Scherzi a parte, litigata della Gregoraci dietro le quinte? Tam-tam impazzito, con chi si è scontrata (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto pronto per la nuova edizione di Scherzi a parte, su Canale 5, che sarà condotto da Enrico Papi (la puntata inizierà il prossimo 19 settembre). Le indiscrezioni, nei giorni scorsi, avevano fatto sapere della presenza di Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Per Enrico Papi si tratta di una vera novità, visto che si tratta di un'edizione tutta nuova che inaugura un'altra stagione inossidabile di Scherzi a parte. Ma ora, da rumors, arrivano altri retroscena: viene annunciata la presenza di tre vallette/conduttrici: Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto pronto per la nuova edizione di, su Canale 5, che sarà condotto da Enrico Papi (la puntata inizierà il prossimo 19 settembre). Le indiscrezioni, nei giorni scorsi, avevano fatto saperepresenza di Elisabettae Antonella Elia. Per Enrico Papi si tratta di una vera novità, visto che si tratta di un'edizione tutta nuova che inaugura un'altra stagione inossidabile di. Ma ora, da rumors, arrivano altri retroscena: viene annunciata la presenza di tre vallette/conduttrici: Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella ...

