«Pagate o perderete tutto» | ecco la mail di rivendicazione dell’attacco hacker alla Regione Lazio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il contatore dei minuti che restanoper decidere cosa fare scorre inesorabile. «» è il fulcro del messaggio diinviato dai cybercriminali. Nelle prossime ore scadrà l’ultimatum di tre giorni. Restano importanti punti interrogativi sul destino dei dati tenuti in ostaggio da domenica a oggi. Sono in tanti, tra esperti della materia e osservatori, a credere che le informazioni siano nel frattempo state copiate e salvate. E tra quelle informazioni ci sono i dati sensibili di oltre 6 milioni di italiani. Un attacco ...

Advertising

Corriere : Attacco hacker alla Regione Lazio, la rivendicazione: «Pagate o perderete tutti dati» - infoitinterno : Attacco hacker alla Regione Lazio, la rivendicazione: «Pagate o perderete tutto» - SmorfiaDigitale : Attacco hacker alla Regione Lazio, la rivendicazione: Pagate o perderete tutti d... - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Pagate oppure...' ecco la email degli hacker. Il giallo del backup ritrovato #regionelazio #zingaretti #hacker #vaccino #cov… - tempoweb : 'Pagate oppure...' ecco la email degli hacker. Il giallo del backup ritrovato #regionelazio #zingaretti #hacker… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagate perderete

tutto. La richiesta di riscatto da parte degli hacker che hanno violato la piattaforma informatica della Regione Lazio è contenuta in una email scritta in inglese inviata alla ...Il contatore dei minuti che restano alla Regione Lazio per decidere cosa fare scorre inesorabile. "tutto" è il fulcro del messaggio di rivendicazione inviato dai cybercriminali. Nelle prossime ore scadrà l'ultimatum di tre giorni. Restano importanti punti interrogativi sul ...Pagate o perderete tutto. La richiesta di riscatto da parte degli hacker che hanno violato la piattaforma informatica della Regione Lazio è ...Hacker alla Regione Lazio, a pochi giorni dall'attacco che domenica ha paralizzato il sistema informatico della Regione (a partire dal sistema di prenotazione dei vaccini anti Covid) iniziano ...