Pace fiscale, ultimi giorni per pagare rate rottamazione-ter e saldo e stralcio

ultimi giorni per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" scadute a febbraio e marzo 2020 e non ancora versate. L'Agenzia delle Entrate Riscossione spiega che saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 9 agosto, in considerazione della possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine di pagamento fissato al 31 luglio 2021. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, infatti, la legge di conversione del Decreto

