Ostuni | movida troppo rumorosa | ex assessore scende in strada con la mazza Video

(Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago — La musica martellante, sparata a tutto volume da una cassa; il vociare sguaiato di decine di persone assiepate in una piazzetta difino alle 4 del mattino. Poi un tonfo, che spegne la musica e fa calare improvvisamente il silenzio. C’è un uomo con una spranga di ferro, esasperato: è stato lui a mandare in frantumi la cassa congelando di colpo l’infuocatanotturna. «Rompicog***ni di me**a, questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare. Ma da dove ca**o venite?», grida l’uomo. E’ diventato immediatamente virale ildella furia di Matteo Tanzarella, ex ...

Pronunciando queste parole l' ex assessore alla Polizia locale del Comune di Ostuni (Brindisi), Matteo Tanzarella, infastidito dai rumori, in poche ore, ha fatto il giro dei social, generando commenti e polemiche sulla movida in tempi di covid.