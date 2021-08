Neonato ustionato dall'acido a Napoli, curato in 5 mesi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Quando il 16 marzo scorso arrivò all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, era in gravi condizioni. Nato in casa a Portici quattro giorni prima, aveva il corpicino ustionato. Lo avevano medicato, forse lavato con acido o con un prodotto molto aggressivo. Il padre del bimbo fu arrestato per maltrattamenti, la madre arrestata e ricoverata per problemi di salute mentale. Il salvataggio di Vincenzino Vincenzino, così come fu subito ‘battezzato' in corsia da medici e infermieri, aveva deciso di non mollare. E ora è stato dimesso ed è in buono stato di salute. Probabilmente a breve potrà anche essere adottato. Il ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Quando il 16 marzo scorso arrivò all'ospedale pediatrico Santobono di, era in gravi condizioni. Nato in casa a Portici quattro giorni prima, aveva il corpicino. Lo avevano medicato, forse lavato cono con un prodotto molto aggressivo. Il padre del bimbo fu arrestato per maltrattamenti, la madre arrestata e ricoverata per problemi di salute mentale. Il salvataggio di Vincenzino Vincenzino, così come fu subito ‘battezzato' in corsia da medici e infermieri, aveva deciso di non mollare. E ora è stato dimesso ed è in buono stato di salute. Probabilmente a breve potrà anche essere adottato. Il ...

Advertising

sulsitodisimone : Neonato ustionato dall'acido a Napoli, curato in 5 mesi - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, neonato ustionato curato in 5 mesi al #Santobono - - glooit : Neonato ustionato a Portici, il piccolo Vincenzino ha lasciato l’ospedale leggi su Gloo - anteprima24 : ** #Neonato #Ustionato #Dimesso dall'#Ospedale dopo 5 mesi: è in buona salute ** -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato ustionato Commozione al Santobono, bimbo napoletano dona i suoi risparmi all'ospedale Il piccolo Vincenzo curato all'ospedale Santobono Buone notizie per Vincenzino , il neonato di Portici ustionato dai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua ...

Portici, lieto fine per il piccolo Vincenzino: una famiglia si prenderà cura di lui Buone notizie per Vincenzino , il neonato di Portici ustionato dai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua storia - che in questi mesi ha commosso l'Italia - sembra aver trovato un lieto fine. Come ...

Neonato ustionato a Portici, il piccolo Vincenzino ha lasciato l’ospedale Fanpage.it Napoli, neonato ustionato curato in 5 mesi al Santobono In 5 mesi di cure presso il Santobono di Napoli il piccolo Vincenzino, arrivato con ustioni gravissime su tutto il corpo e in gravi condizioni, ha ricevuto una serie di interventi che lo hanno salvato ...

Neonato ustionato dall'acido a Napoli, curato in 5 mesi Il neonato era stato portato all'ospedale pediatrico Santobono con il corpicino ustionato, salvato con i trapianti di cute ...

Il piccolo Vincenzo curato all'ospedale Santobono Buone notizie per Vincenzino , ildi Porticidai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua ...Buone notizie per Vincenzino , ildi Porticidai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua storia - che in questi mesi ha commosso l'Italia - sembra aver trovato un lieto fine. Come ...In 5 mesi di cure presso il Santobono di Napoli il piccolo Vincenzino, arrivato con ustioni gravissime su tutto il corpo e in gravi condizioni, ha ricevuto una serie di interventi che lo hanno salvato ...Il neonato era stato portato all'ospedale pediatrico Santobono con il corpicino ustionato, salvato con i trapianti di cute ...