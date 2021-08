Milan | torna Kessie | accelerata decisiva per il rinnovo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo le Olimpiadi giocate da protagonista, Franckto aello. Stefano Pioli, così, può lavorare con tutta la squadra in vista della prima gara con la Sampdoria. Adesso che l’ivoriano èto, però,in auge la questione sul suo. Come riporta Tuttosport, Maldini e Massara sono fiduciosi sul buon esito della trattativa. La dirigenza rossonera si sta avvicinando alle richieste di, il quale ha espresso chiaramente la volontà di rimanere. C’è ancora tempo per discuterne, ma ilvuole evitare situazioni come con ...

Advertising

giomalago : Più veloci della luce, più inafferrabili del tempo, più forti di tutto. Oro speciale a #Tokyo2020 firmato Francesco… - CarlettoLecler1 : RT @DonaldoTrumpo46: @CarlettoLecler1 tipo la vittoria di un trofeo dell'Inter o il Milan che torna in Champions - Fantacalcio : Milan, Ibrahimovic punta la Samp: oggi torna a correre sul campo - LonigroMarco : MILAN, #Ibrahimovic 'IZ BACK'! Lo svedese torna a correre... #acmilan - DonaldoTrumpo46 : @CarlettoLecler1 tipo la vittoria di un trofeo dell'Inter o il Milan che torna in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Milan torna

Milan News

E ora sui socialdi attualità il tema SuperLega, come risposta a tutti i problemi del calcio: ... Anchela pensa allo stesso modo: 'Se la SuperLega era il male del calcio, la Uefa è la ...... portiere classe 2003 militante nella Primavera di Bigica, chein Nazionale dopo oltre un ... i convocati per l'amichevole con l'Albania Portieri: Sebastiano Desplanches (), Jacopo Sassi (...Manca sempre meno all'avvio della nuova stagione: gli uomini mercato del Milan devono accelerare per migliorare la rosa in vista di campionato e Champions League ...C'è ottimismo per il rinnovo di Franck Kessie, con il Milan. L'incontro con l'agente ha avvicinato le parti ma serve la fumata bianca ...