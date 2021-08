Messi | retroscena dalla Spagna | l’addio al Barça colpa anche del mancato arrivo di Romero

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sicuramente non è l’unico motivo del, ma ildi Cristiana Barcellona sarebbe una delle cause che ha portato alla rottura definitiva tra il club spagnolo e Lionel. A scriverlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo il quale il centrale in forza all’Atalanta e compagno di squadra nell’Argentina campione d’America sarebbe stato una richiesta esplicita dialla dirigenza blaugrana. Alla fine, El Cutiha sì detto addio ai nerazzurri, ma con destinazione Tottenham. Per l’ex Genoa e Juventus – si legge – il presidente ...

Advertising

infoitsport : Messi e un futuro al PSG | Spunta il retroscena - ruiu19 : Ecco tutti i retroscena dell’addio di Messi dal Barça! NON PERDERE IL VIDEO: - calciomercatoit : ?? Dalla Francia insistono su #Messi al #PSG: retroscena sulla 'Pulce' - DenisDecorte : ?? Addio Messi: il retroscena dell'incontro con Laporta e il Psg... via @OneFootball. Leggilo qui: - Ailand1992 : RT @CorSport: Retroscena #Messi, ecco i motivi dell'addio al #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Messi retroscena

La Pulce lascia il Barcellona dopo una lunghissima storia d'amore ed è già partita la caccia alla prossima squadra del sei volte Pallone d'oro(©Getty Images)Lionele il Barcellona si ...Ore dopo la clamorosa notizia della fine del rapporto tra Barcellona ee aspettando la conferenza del presidente Laporta , spuntano indiscrezioni circa ciò che avrebbe favorito la rottura ...Con Messi lontano dal Barça parte quindi la caccia alla ‘Pulce’ che sia in Spagna che in Francia danno in ottica Paris Saint Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ...Occhi puntati su Lionel Messi. La Pulce lascia il Barcellona ed è già partita la caccia alla prossima squadra del sei volte Pallone d'oro ...