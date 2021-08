Luciana Littizzetto, prima faceva un lavoro comunissimo: ve l’aspettavate? (Di venerdì 6 agosto 2021) Luciana Littizzetto, o, come ama chiamarla Fabio Fazio “Lucianina” è il volto divertente e sarcastico di Che tempo che fa. L’ironia coinvolgente e il talento fanno di lei una donna che sembra nata per gli schermi televisivi, ma sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Luciana-Littizzetto-AltraNotizia Siamo abituati a vedere Luciana negli studi di Che tempo che fa, sui palchi teatrali, protagonista di film cult, e alla conduzione dei più importanti programmi della tv italiana. Ma prima di essere una donna di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 6 agosto 2021), o, come ama chiamarla Fabio Fazio “Lucianina” è il volto divertente e sarcastico di Che tempo che fa. L’ironia coinvolgente e il talento fanno di lei una donna che sembra nata per gli schermi televisivi, ma sapete chedi diventare famosa?-AltraNotizia Siamo abituati a vederenegli studi di Che tempo che fa, sui palchi teatrali, protagonista di film cult, e alla conduzione dei più importanti programmi della tv italiana. Madi essere una donna di ...

Advertising

lightmvon : RT @aaaaalessssia: AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venier e L… - peppecultrera : @Linus2k @FabioCarraro10 Niente, vi meritate Fabio Fazio e Luciana Littizzetto - bbriedits : RT @aaaaalessssia: AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venier e L… - aaaaalessssia : AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venie… - MariaLa36193924 : @APrasedi @SecolodItalia1 Criceta, direbbe Luciana Littizzetto -