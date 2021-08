Advertising

gabriele_p73 : COMUNE DI #ELMAS - ORDINANZA URGENTE A DECORRERE DAL 6.08 E FINO al 16.08.2021 Vista la situazione epidemiologica i… - FayrujDurrani : Decidete voi sulla base della situazione epidemiologica attuale: o #greenpass obbligatorio oppure #lockdown (io per… - MovimentoEtico : La situazione epidemiologica, una ragione in più per ottenere l'assistenza al viaggio - fainformazione : Tendenze moderne delle Scommesse Online Il mercato delle scommesse online, nonostante la complicata situazione epi… - fainfosport : Tendenze moderne delle Scommesse Online Il mercato delle scommesse online, nonostante la complicata situazione epi… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione epidemiologica

ANSAmed

Anche così, se prima c'erano dubbi e controindicazioni per i turisti, oggi sono moltiplicati dallaattuale. Per esempio, malattie che prima erano estinte, come la tubercolosi, hanno ...Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro ha fatto il punto sullain Italia. 'L'incidenza settimanale continua a crescere, siamo 68, tutte le regioni sono classificate a rischio epidemico moderato - ha spiegato - in questa fase l'impatto ...I genitori di una ragazza britannica morta in un incidente stradale hanno perdonato l'uomo responsabile della sua morte e lo hanno invitato a vivere a casa loro, secondo quanto ...Milano, 6 ago. (askanews) - Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in ...