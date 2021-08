La classifica aggiornata dei conduttori che hanno presentato più Festival di Sanremo (Di venerdì 6 agosto 2021) Festival di Sanremo, confermata la tripletta di Amadeus. Nonostante alla fine dell’edizione 2021 il conduttore, proprio come l’anno precedente, si fosse dichiarato restio nei confronti di un terzo Festival, le cose sono poi cambiate. Dalla ritrosia a una posizione possibilista, fino all’annuncio al Tg1 delle 20 di giovedì 5 agosto: al grido di «Chi l’avrebbe mai detto», Amadeus ha confermato che sarà il direttore artistico e conduttore anche dell'edizione 2022 di Sanremo, in programma dall'1 al 5 febbraio. In realtà, per gli addetti ai lavori, non si tratta davvero di una sorpresa, soprattutto a fronte degli ascolti da ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021)di, confermata la tripletta di Amadeus. Nonostante alla fine dell’edizione 2021 il conduttore, proprio come l’anno precedente, si fosse dichiarato restio nei confronti di un terzo, le cose sono poi cambiate. Dalla ritrosia a una posizione possibilista, fino all’annuncio al Tg1 delle 20 di giovedì 5 agosto: al grido di «Chi l’avrebbe mai detto», Amadeus ha confermato che sarà il direttore artistico e conduttore anche dell'edizione 2022 di, in programma dall'1 al 5 febbraio. In realtà, per gli addetti ai lavori, non si tratta davvero di una sorpresa, soprattutto a fronte degli ascolti da ...

