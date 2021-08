Il Paradiso delle Signore 6 | Giulia Arena e il suo ultimo giorno sul set

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sin dal mese di giugno gli attori de Ilsono a lavoro per girare le scene della nuova stagione che sarà visibile a breve su Rai 1. Le puntate inedite verranno trasmesse con molta probabilità lunedì 13 settembre e saranno piene di colpi di scena. Ci sono state molte new entry e addii all'interno del cast, quindi i fan di questa daily soap dovranno aspettarsi di tutto e di più. In queste ultime oreha pubblicato uno scatto che la immortala al trucco e parrucco, ma quello che non è passata inosservata è la scritta riportata all'interno della foto: '...