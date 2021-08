(Di venerdì 6 agosto 2021) Il, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si prepara a disputare una nuovadi prestigio contro il. Gli uomini guidati dal tecnico Paolo Zanetti, in vista della prima giornata di campionato contro il Napoli, scenderanno in campo nella giornata odierna di venerdì 6 agosto alle ore 16:00. La partita, con ogni probabilità, non sarà trasmessa intv; Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A SportFace.

Venerdì 6 agosto è in programma l'ultima amichevole in Olanda per il: i ragazzi di Zanetti affronteranno ilprima di rientrare in Italia e ultimare la preparazione in vista dell'...ENSCHEDE - Il, dopo aver rimontato l' Utrecht per 3 - 2, riesce a vincere anche la seconda gara della ... al 65' e a questo punto manca solo il terzo impegno, da disputare contro il...Groningen-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021. Tutte le informazioni sul match.La diretta testuale di Groningen-Venezia, partita amichevole valevole per il precampionato 2021. Segui gli aggiornamenti in diretta ...