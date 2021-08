Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5S | oltre 62mila i sì

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - you_trend : ?? #BREAKING Gli iscritti #M5S approvano su SkyVote l'elezione di Giuseppe #Conte a Presidente del Movimento Nr. Av… - fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - infoitinterno : Giuseppe Conte eletto presidente del M5S: 'Grande responsabilità' - sscraffaele : ?? M5S, chiusa la votazione: Giuseppe Conte è stato eletto Presidente con il 92,8% di Sì #Conte #M5S -

Non più ex premier, né leader in pectore, ma presidente del Movimento 5 Stelle.si prende ufficialmente la guida dei 5S con 62.242 voti 67.064 persone votanti, il 92,8% del totale. Dopo mesi di duri botta e risposta con Davide Casaleggio prima e Beppe Grillo poi, l'...... hanno votato 67.064 (58,2% degli aventi diritto) Affluenza al 58% e consenso "bulgaro" nel voto degli iscritti M5s al nuovo leader: all'ex presidente del Consiglio viene così ...AGI - Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 stelle al termine di due giornate di votazioni on line su Skyvote. Su una platea di 115.130 aventi diritto, ha spiegato il reggente Vito ...L'ex presidente del Consiglio ha raccolto oltre 62mila voti sulla piattaforma Skyvote nella due giorni di votazioni ...