Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri in finale alle Olimpiadi! L’azzurra è sesta, Agiurgiuculese out (Di venerdì 6 agosto 2021) Milena Baldassarri si qualifica brillantemente per la finale all-around di Ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La romagnola si rende protagonista di un bel turno eliminatorio all’Ariake Gymnastics Centre e stacca il biglietto per l’atto conclusivo in programma domani. L’azzurra chiude in sesta posizione col punteggio complessivo di 96.050 ed è tra le migliori dieci ginnaste al mondo sul giro completo. La 19enne è stata impeccabile nei quattro esercizi eseguiti: 25.700 con la palla, 24.550 col cerchio, 25.650 alle clavette, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)si qualifica brillantemente per laall-around diOlimpiadi di Tokyo 2021. La romagnola si rende protagonista di un bel turno eliminatorio all’Ariake Gymnastics Centre e stacca il biglietto per l’atto conclusivo in programma domani.chiude inposizione col punteggio complessivo di 96.050 ed è tra le migliori dieci ginnaste al mondo sul giro completo. La 19enne è stata impeccabile nei quattro esercizi eseguiti: 25.700 con la palla, 24.550 col cerchio, 25.650clavette, ...

