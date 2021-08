Gemma Galgani | troppo sospette le ultime foto | “L’ha rifatto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il pubblico di Uomini e Donne ha finalmente una data: la prima registrazione della stagione 2021/2022 del dating show più seguito di Canale 5 è fissata per domenica 29 agosto. Come ogni anno, infatti, a giugno Maria De Filippi chiude per l’estate ma anche se sono tutti in vacanza non si placano le chiacchiere sui suoi più amati protagonisti. Di recente, per esempio, stanno circolando diverse voci sulla “regina” incontrastata di quello che un tempo era il Trono Over (è stato accorpato al Classico già la scorsa stagione):. Sono più di 12 anni che la dama torinese monopolizza le puntate di UeD ma pare che la sua egemonia stia per giungere al ...